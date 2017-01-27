Galatasaray'dan Bruma Kararı

FutbolArena Özel - Galatasaray yönetimi, Portekizli yıldızı sezon başından bu yana talep ettiği zamlı kontratını Mayıs ayına erteledi.



Bruma'nin menajeri Catio Balde, Portekizli futbolcunun ücretine yapılacak zamlı sözleşme adına imza atmaya hazır olduklarını bildirdi. Ancak Galatasaray yönetimi, Bruma'ya olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, Bruma'nın ücretine artış uygulayacakları sözleşmeyi sezon sonuna bıraktıklarını bildirdi.



Yıllık ücretinin 1,1 milyon eurodan 2.5 milyon euroya yükseltilmesini talep eden Bruma'nın menajeri Catio Balde'ye, "Böylesine yüzde 100'den fazla bir zammı hak etmesi için Bruma'nın çok daha iyi bir performans ortaya koyması gerekli. 3-4 maç ile kimse bir oyuncuya yüzde 100 zam yapmaz. Sezon sonuna kadar Bruma'nin ortaya koydugu performansı görelim ve öyle masaya oturalım" diyerek Portekizli yıldız ile yapacağı yeni kontratı sezon sonuna erteledi.