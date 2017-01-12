Galatasaray'dan Bicakcic Transferi Açıklaması

FutbolArena Özel - Hoffenheim oyuncu "Galatasaray beni istedi" dese de gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı.



Ermin Bicakcic, Alman basınına "Galatasaray gibi bir takımın benimle ilgilenmesi performansımın iyi olduğunu gösteriyor" ifadesi kullanırken Galatasaray'ın bu oyuncuya talip olmadığı ortaya çıktı.



Ermin Bicakcic Galatasaray'a transfer olacak mı?



Bu transfer iddiası hakkında FutbolArena'ya konuşan Galatasaray yöneticileri, Ermin Bicakcic ile ilgileri olmadığını söyledi.



Galatasaray yöneticileri, Tolga Ciğerci'nin, Bosna Hersekli oyuncuyu önerdiğini ve izledikten sonra"Bize uygun ve aradığımız özelliklerde bir oyuncu değil" diyerek transfer adına bir girişimde bulunmadıklarını belirtti



Ermin Bicakcic kimdir? Ermin Bicakcic transfermarkt



Bosna Hersekli futbolcu kariyerine Almanya'da başladı. Stuttugart altyapısında yetişen oyuncu 2011 yılında A Takıma yükseldi. 1 yıl sonra Braunschewig takımına transfer olan Ermin Bicakcic, 2014'te Hoffenheim'a transfer oldu. Bu sezon 7 lig maçında 429 dakika süre alan Ermin Bicakcic'in kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Transfermarkt verilerine göre Ermin Bicakcic'in mevcut piyasa değeri 2,75 milyon Euro.



Hoffenheim'da forma giyen Ermin Bicakcic'in menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği öğrenilirken, sarı kırmızılı takımın ise Boşnak futbolcuyu "İstediğimiz ayarda bir oyuncu değil." diyerek veto ettiği bilgisine ulaşıldı.