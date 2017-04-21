Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gönderme

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'a elenen ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Olimpik Lyon'u ağırladı. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş maçında normal süreyi aynı skorla bu kez önde tamamlayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Fransız ekibi, penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak yarı finale yükselen taraf oldu.



GALATASARAY'DAN KUPALI GÖNDERME



Avrupa'da tarih yazmanın kıyısından dönen siyah-beyazlılara, ezeli rakibi Galatasaray'dan gönderme geldi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan 2000 yılında aldıkları UEFA Kupası fotoğrafını paylaşarak, "Günaydın Galatasaray Ailesi! #TarihBirKereYazıldı" notunu düştü.



(İHA)