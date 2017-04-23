Galatasaray'dan Başsağlığı Mesajı
Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayınladı.
Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı;
"Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rajtoral'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, Gaziantep camiasına başsağlığı dileriz."