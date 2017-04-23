Galatasaray'dan  Başsağlığı Mesajı

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayınladı.



Mesajda şu ifadeler yer aldı;



"Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Rajtoral'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, Gaziantep camiasına başsağlığı dileriz."