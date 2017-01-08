Galatasaray'dan Ayrıldıktan Sonra Rekor Kırdı!

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak takımını sırtlamaya devam ediyor.



25 yaşındaki oyuncu Deportivo'nun Espanyol ile 1-1 berabere kaldığı maçta 1 asist daha yaptı ve bu sezonki asist sayısını 6'ya çıkartarak kariyer rekorunu kırdı.



Deportivo'da iki kez ayın yabancı futbolcusu seçilen Emre Çolak performansı ile dikkat çekiyor.



13 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından Deportivo'ya tranfer olan Emre bu sezon İspanya La Liga'da 13 maçta 1 gol 6 asist ile takımına katkı verdi.



Sporting Gijon, Granada, Real Sociedad (2), Osasuna ve Espanyol maçlarında gol pası veren yıldız futbolcu La Liga'daki tek golünü ise Valencia'ya attı.



Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 128 maçta 10 gol atan ve 14 asist yapan Emre Çolak 13 haftada yaptığı 6 asist ile şimdiden kariyer rekorunu kırdı.



Deportivo tarihinin ilk Türk futbolcusu olan Emre ilk yarıda La liga'da maç başına en çok kilit pas atan 6. oyuncu oldu.



Kaynak: Fanatik



