Galatasaray'dan Ayrılan Lucas Ontivero'nun Yeni Adresi

FutbolArena Dış Haberler - Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki kadro revizyonu nedeniyle sözleşmesini feshettiği Lucas Ontivero'nun yeni adresi belli oldu.



ŞİLİ'YE TRANSFER OLDU



Şili basınında yer bulan haberlere göre 22 yaşındaki Arjantinli forvet oyuncusu Lucas Ontivero, Şili takımlarından Universidad de Chile'yle anlaştı.



Transferin yakın zamanda açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, Lucas Ontivero'nun son 2 yılda 5 farklı kulüp gezmiş olması dikkat çekti.



Galatasaray'a transfer olduktan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Budapest Honved, NK Olimpija, Montreal Impact'a kiralanan Arjantinli genç oyuncu, kariyerinde beklenen patlamayı yapamayınca sözleşmesi feshedildi.



