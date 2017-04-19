Galatasaray'dan Anderson Açıklaması

Galatasaray, kulübün ve teknik kadronun izni olmadan WNBA takımlarından Chicago SKY'ın hazırlık kampına katılan kadın basketbolcu Yvonne Anderson'a maddi manevi tazminat davası açılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kadın Basketbol Takımımızın sporcusu Yvonne Anderson, kulübümüzün ve teknik kadromuzun izni olmaksızın, WNBA takımlarından Chicago SKY'ın hazırlık kampına katılmak üzere bugün itibariyle Amerika'ya gitmiştir.



Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan sporcunun bugün oynanacak son lig maçında ve daha önemlisi play-off çeyrek final serisinde görev yapmayacak olması en başta profesyonelliğe yakışmayacak bir tutumdur. En başta da takım arkadaşlarına ve camiamıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır.



Sporun ruhundan ve etik anlayışından uzak bu kabul edilemez tavır sebebiyle oyuncuya hem maddi hem manevi tazminat davası açılacaktır."



(İHA)