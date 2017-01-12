Galatasaray'dan Ahmet Çalık Transferi İçin Yeni Teklif

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki Ahmet Çalık ısrarında sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Ahmet Çalık Galatasaray'a transfer olacak mı?



Galatasaray yönetiminin Ahmet Çalık transferindeki planına FutbolArena ulaştı. Gençlerbirliği yönetiminden 12 Ocak Perşembe günü için randevu alan Galatasaray yetkilileri transferdeki yeni teklifini sunacak.



Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne 2 milyon 250 bin Euro önerecek olan Galatasaray, Başkent ekibi ile el sıkışması halinde aynı gün imzaları atacak. Ahmet Çalık ile daha önceden prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı kulüp, Gençlerbirliği'ne son olarak 2 milyon Euro önermişti.



Geçtiğimiz günlerde Ahmet Çalık transferi için Galatasaray'a son teklfinin 2,5 milyon Euro olduğunu açıklayan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vereceği karşılık merak konusu oldu.