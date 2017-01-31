Galatasaray'dan Adebayor Transferi Açıklaması

FutbolArena Özel - Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Galatasaray'ın transferin son gününde kulüpsüz olan Emmanuel Adebayor ile ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray Adebayor transferini istedi mi?
FutbolArena'ya konuşan Galatasaray yetkilileri Adebayor iddialarına yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulübün yönetimi kesinlikle Adebayor ile ilgilenmediklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Sezon başında Eren Derdiyok'u kadromuza kattıktan sonra Adebayor ile ilgilendik. Menajerlerin getirdiği teklifler üzerine transferin bitimine sayılı günler kala Adebayor için bilgi topladık. Ancak duyduklarımız sonrasında bu isimden vazgeçtik.
Adebayor ile en ciddi aşamaya kaydeden Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile de Togolu yıldız hakkında konuştuk. Hikmet hoca da Adebayor için astronomik ücret ve talepleri, aynı zamanda topladığı bilgileri bizle paylaştı.
Bizim de yaptığımız araştırmalarda da Adebayor için geçim konusunda gittiği takımlarda sorun yaşadığı bilgisini aldık ve bir daha da kendisi gündemimize gelmedi."
Bilindiği gibi Çaykur Rizespor bir dönem Adebayor ve Flamini ile ilgilenmiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.
Adebayor kimdir?
2010-11 sezonunun ikinci yarısında Manchester City, Bundesliga takımlarında Wolfsburg başarılı Bosna-Hersek'li santraforu Edin Džeko'da transfer etmesiyle gözden düştü ve Real Madrid'in Arjantinli santraforu Higuaín'inde sakatlanması ve sezonu kapatması nedeniyle, Real Madrid'in dünyaca ünlü başarılı teknik direkörü José Mourinho isteğiyle satış opsiyonlu olarak Real Madrid'e kiralandı.
Adebayor, Manchester City forması ile 1,5 sezonda 34 maç, 15 gol, 3 asist ve toplamda, 43 maç, 19 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Adebayor Premier Lig kariyerinde, 139 maç, 61 gol ve 22 asist yapmayı başardı.
Manchester City'de beklenen performansı sergileyemeyen Togo'lu yıldız 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında La Liga takımlarından Real Madrid'e sezon sonunda satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak verildi.[
Adebayor, Fransa ve İngiltere'nin ardında Avrupa'nın üst düzey başka bir ligi olan La Liga'da vasat bir performans sergiledi. Higuaín sakatlığı ve José Mourinho'nun oyun stilini beğenmediği Cezayir'li Fransız santrafor Benzema'nın yerine sık sık Adebayor'u oynattı.
Adebayor, ligin ikinci yarısında Real Madrid formasıyla La Liga'da 14 maç, 5 gol ve toplamda 22 maçta 8 gol kaydetti.
Galatasaray'dan Adebayor Transferi Açıklaması
FutbolArena Özel - Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Galatasaray'ın transferin son gününde kulüpsüz olan Emmanuel Adebayor ile ilgilendiği iddia edildi.
FutbolArena Özel - Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Galatasaray'ın transferin son gününde kulüpsüz olan Emmanuel Adebayor ile ilgilendiği iddia edildi.