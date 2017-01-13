Galatasaray'dan Adebayor Hamlesi!

Galatasaray'da forvet transferi arayışları sürüyor. Lukas Podolski'nin Çin Ligi'ne gitmesine kesin gözüyle bakılırken sarı kırmızılı idareciler Avrupa'nın dört bir yanında santrafor arıyor.

Galatasaray'a menajerler tarafından Emmanuel Adebayor önerildi. Sarı Kırmızılı yöneticiler Togo'lu futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

Sarı Kırmızılıların transfer listesindeki diğer isimlerin durumuna göre Adebayor'u renklerine bağlayabileceği öğrenildi.

Son olarak Crystal Palace forması giyen Adebayor şu anda herhangi bir kulüpte forma giymiyor. Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Kariyerinde Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Crystal Palace'da forma giyen Adebayor 437 maçta 156 gol attı.

Emmanuel Adebayor, Togo Milli Takımı ile 12 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Sporvadisi.com



