Galatasaray'dan 7 Maç Sonra Bir İlk

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.



8. MAÇTA GOL YEME SERİSİ SONA ERDİ



Jan Olde Riekerink yönetimindeki Galatasaray, kalesini gole kapattığı karşılaşma ile Süper Lig'de 7 maç sonra bir ilke imza attı.



Ligde 7 maçtır gol yiyen sarı kırmızılı oyuncular, 8. maçta kabusa son verdi ve mücadeleyi rakibini sevindirmeden bitirdi.



Galatasaray en son 29.10.2016 tarihinde Adanaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken maçı gol yemeden bitirmişti



SABRİ SARIOĞLU HASRETİNE SON VERDİ



Atiker Konyaspor maçında Galatasaray'ın tek golünü atan Sabri Sarıoğlu böylece 5 yıl sonra Süper Lig'de gol attı.



En son 31.03.2012 tarihinde Orduspor karşısında lig maçında gol atan Sabri Sarıoğlu böylece Süper Lig kariyerinde 14. golünü attı.