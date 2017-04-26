Galatasaray'da Ünal Aysal İddiası

Önce "istifa" sonra "Lucescu" gündemini masaya yatıran Başkan Dursun Özbek'e muhalif olan grup ise "başkan" arıyor...



Pazar gecesi derbiyi; Ali Dürüst, Faruk Süren, Fatih Altaylı ile beraber izleyen Abdürrahim Albayrak "ben adayım. Destekleyin. Kongre çağrısı yapalım" çıkışını yaptı. Galatasaray Lisesi mezunu olmadığı için başkan seçilmesinin neredeyse imkansız olduğunu iddia eden arkadaşları ise Süren'in etrafından birleşilmesi gerektiğini masaya yatırdılar.



Dursun Özbek'in cebinden verdiği parayı ve kefaletini karşılayabilecek bir maddi kaynağı olmayan Süren'in ise paralı bir asbaşkan bulmadan aday olmasının imkansız olduğu gelen bilgiler arasında.



Ünal Aysal, 500 milyon TL ile geliyor



Her seferinde önce "aday değilim" deyip ardından da "camiadan talep var" diyerek adını sıcak tutan Ünal Aysal'a ise camia mesafeli yaklaşıyor... Aysal'a muhalefet edenler, "bizi bu duruma o getirdi" derken diğer grup ise "Galatasaray küçülerek büyüyemez" diye destek veriyor.



Ünal Aysal adını ön plana çıkaran ise; kulübün acil bulmak zorunda olduğu 500 milyon TL'lik kasa kolaylığını sağlayabilecek tek isim olması. Daha önce "kasa kolaylığı" sağlamayan ve "kulübe para vermeyen" Aysal'ın bunu sağlama sözü vererek adaylık için tam destek alabileceği de konuşulanlar arasında.



Kaynak: Fotospor