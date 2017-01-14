Galatasaray'da Transfer Planı Değişti

FutbolArena - Transfer döneminde Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan Galatasaray'da savunmaya yabancı bir stoperin daha alınması gündemdeyken, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yöneticiler arasında yapılan görüşme sonucunda planlar değişti.



Hürriyet'in haberine göre; Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Atiker Konyaspor deplasmanı öncesi Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile görüştü ve fikirlerini paylaştı... Riekerink, stoper takviyesi yerine Hamit Altıntop'un yerine orta saha ya da forvet transferini gündeme getirdi...



"BAKALIM KARAR VERELİM"



Riekerink, "Ahmet Çalık, beğendiğim ve ligde sürekli görev almış bir oyuncu. Türkiye için tecrübe sahibi, istikrarı olan başarılı bir stoper. Koray Günter de geldi. Artık takımla çalışacak. Chedjou halen bizim oyuncumuz. Sıkışırsak onu da savunmada kullanabiliriz. Ahmet ile Koray'ın performanslarını görelim. İki hafta Ahmet'in neler kattığına bir bakalım. Ona kupadaki Elazığspor maçında da şans vereceğim. Bu 10 günü atlatalım. Bakıp duruma göre hareket edelim. Koray da iyi durumda dönerse stopere ihtiyacımız kalmaz" dedi.



Lukas Podolski, Çin'e transfer olacak mı?



Hollandalı hocanın bu sözlerinin ardından stoper transferi askıya alındı. Podolski, Çin'e giderse mutlak bir santrfor alacak olan Galatasaray'da yeni hedef orta saha transferi. Şimdi, sarı kırmızılılar frene basacak.



Ardından nereye takviye gerekiyorsa oraya transfer yapılacak...