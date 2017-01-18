Galatasaray'da Transfer İçin Kritik Toplantı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de ve kupada ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetimin, UEFA ile yapılan mali anlaşma nedeniyle sadece 1 takviye daha yapabilecek ve bu konuda Jan Olde Riekerink'e tercihini soracağı belirtildi.



Milliyet'te yer alan habere göre; İdarecilerin, Hollandalı hocaya "UEFA ile yaptığımız finansal fair play anlaşmasından dolayı kotamız belli. Sınırdayız ve ancak bir oyuncu transferi yapabileceğiz. Bunun için dikkatli hareket etmek durumundayız. Podolski gitseydi başka planlamalar yapabilirdik. Ancak Podolski'nin durumu da netleşmiş değil. Bu yüzden tek atımlık barutumuz kaldı. Ona göre karar ver" diyeceği öğrenildi.



Buna göre Riekerink'in, stoper, orta saha veya forvet bölgesinden ancak birine takviye isteyeceği bildirildi. Riekerink'in vereceği karara göre kısa süre içerisinde bir transfer yapmayı planlayan yönetim böylece maaş bütçesini de aşmayacak. Hollandalı teknik adamın özellikle savunma yönünden sorun yaşamak istemediği bu yüzden stopere takviye isteyebileceği tahmin ediliyor.