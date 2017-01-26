Galatasaray'da Transfer Hedefi Değişti!

FutbolArena Özel - Galatasaray Kulübü orta saha transferinden resmen vazgeçti. Hamit Altıntop'un ayrılığı, Selçuk İnan'ın formsuzluğu ve Tolga Ciğerci'nin ise sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle orta sahanın ortasına bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da işler değişti.



Galatasaray Jordan Ferri transferinden vazgeçti



Jordan Ferri için Lyon Kulübünün son olarak 6.5 milyon euroluk rakam belirlemesi üzerine bu transferi gündemden çıkaran Galatasaray'da, Sağlık Kurulunun Tolga hakkında verdiği rapor, düşünceleri değiştirdi.



Yönetime, Tolga Ciğerci'nin sakatlığını tamamen atlattığı ve hazır olduğu rapor edildi. Gurbetçi futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması ile tedavisinin %100 yerine getirilip önümüzdeki hafta Kayserispor maçında 90 dakika oynayacak düzeyde ve o tempoya sahip olduğu iletildi.



UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtlaması nedeniyle çok fazla hareket alanı olmayan Galatasaray yönetimi de böylecek Ferri transferini rafa kaldırdı.



Buna karşın Galatasaray hafta sonu oynayacağı Akhisar Belediyespor maçında orta saha sıkıntısı yaşıyor. Nigel de Jong'un cezalı olması ve Tolga Ciğerci'nin de bu maçta riske edilmemesi dolayısıyla Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor maçına Selçuk İnan - Josue ikilisiyle çıkması bekleniyor.



Riekerink transfer hakkında ne dedi?



Öte yandan bugün basın toplantısı düzenleyen Jan Olde Riekerink de, devre arası transfer yapmanın zorluklarından bahsederken, kadrosunun yeterli olduğunu dile getirdi.



RİEKERİNK: "KADROMA GÜVENİYORUM"



Galatasaray kadrosunun yeterli olup olmadığıyla ilgili bir soruya cevap veren Riekerink, "Elimdeki kadroya çok güveniyorum. İyi bir takıma sahibiz. Bizi dinleyen kararlı bir takımımız var. Karabükspor maçını kazanabilirdik. Elimdeki takımdan memnunum. Takımıma güveniyorum." şeklinde konuştu.