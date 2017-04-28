Galatasaray'da Temizlik Operasyonu Başlıyor!





Bundan böyle Tudor'la ilgili tek bir şikayet duymak istemediğininin altını kalın çizgilerle çizen Dursun Özbek, Cenk Ergün'ü transfer görüşmeleri için yurt dışına gönderdi. Kardeşi Mehmet Özbek'i ise gelecek sezon takımda istenmeyen oyuncularla görüşmeler yapması konusunda görevlendirdi.



Mehmet Özbek bu görüşmelere Bruma'nın menajeri Catio Balde ile başladı. Özbek ayrıca bugünden itibaren 10 gün içinde aralarında Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Lionel Carole, Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun menajerleriyle görüşecek.



ÖZBEK, SABRİ VE BALTA'YA "JÜBİLE" TEKLİFİNİ YENİLEYECEK



Mehmet Özbek'in daha önce ortak jübile teklif ettiği Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'na bu teklifini yenileyeceği ve özellikle Sabri'ye kariyerini başka bir takımda devam etmesinin canlarını acıtacağını söyleyeceği iddia edildi. Fakat Sabri'nin Samsunspor'la, Balta'nın ise Süper Lig'den bazı takımlarla görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında.





Kaynak: Fotospor