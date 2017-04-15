Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor!



5 bölgeye de yeni transfer gündemde...Şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi şansını da mucizelere bırakan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.Yeni sezonda sportif direktörlüğe terfi edecek Cenk Ergün yurt dışına çıktı.Ergün'ün Senegal'de 17 yaşındaki yıldız adayı Gueye için görüşmelerde bulunduğu gelen haberler arasında.Teknik direktör İgor Tudor'un raporu doğrultusunda sağ bek, sol bek, stoper, ön libero ve forvet takviyeleri yapmaya hazırlanan Galatasaray'ı kapsamlı bir operasyon bekliyor.Yaşlanan takımı gençleştirmeye çalışacak sarı-kırmızılı yönetim hem kadroyu boşaltacak hem de maaş bütçesini 55 milyon Euro seviyesine çekecek.



Kaynak: Fanatik