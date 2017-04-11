Galatasaray'da Tarihi Zarar!

Sportif anlamda başarısız 2 sezon geçiren Dursun Özbek ve yönetiminin mali anlamdada kulübe çare olamaması tartışılıyor. Kulübü ayağa kaldıracağını iddiası ile başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, Galatasaray'ı dahada derine sürüklüyor.



Başakşehir hezimeti Galatasaray'da ağır hasara neden oldu. Ligde ikinci olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Galatasaray, ağır yenilgi ile Şampiyonlar Ligi hayallerini tamamen mucizelere bıraktı. Böylece Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gelecek minimum 30 milyon Euro'luk gelirden de olurken 2017 bütçesinin de büyük açık vermesi kaçınılmaz oldu.



Dursun Özbek Yönetimi kulübü mali açıdan düze çıkarmak için çareler ararken, futbol takımının başarısızlığı mali çöküntüyü daha da derinleştiriyor. Futbolu yöneten Sportif A.Ş'nin son 9 aylık zararı 240 milyon TL olarak açıklandı. Yaklaşık 60 milyon Euro olan bu zarar, UEFA'dan ceza alınmasına neden olan Ünal Aysal döneminin zararını da geçmiş durumda. Galatasaray UEFA nezdinde yine sıkıntılar yaşarken, futbol ztakımının başarısızlığı gelir kaybını felaket noktalara sürüklüyor.



Galatasaray Yönetimi bu mali zorluğu aşmak için Şampiyonlar Ligi gelirlerini büyük çare olarak görüyordu. Ancak Başakşehir hezimeti manevi çöküntünün yanısıra Sarı-Kırmızılı kulübün mali yapısına gelecek sezon için ağır darbe vurmuş oldu. Galatasaray'ın Başakşehir yenilgisi beraberindeki silik futbol, birçok kaos ve krizi de tetikledi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Sneijder, Podolski ve de Jonk gibi isimleri yedek bırakıp, lig sonuncusu Adanaspor'u yenen kadro taktiği ile ekibini sahaya sürmesi hezimette ana etken olarak görülüyor. Yedek kalan as oyuncular ile Tudor arasındaki gerginlik zirve yaparken yönetim çaresiz olan biteni izliyor.



FUTBOL BAŞSIZ KALDI



Galatasaray'da futbolu yöneten Sportif A.Ş'den Alp Yalman, Levent Nazifoğlu, Nasuhi Sezgin kısa aralıklarla istifa etti. Sadece Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile Sportif Direktör Cenk Ergün futbolu yönetmeye çalışıyor. Ancak uzun süredir ödenmeyen transfer taksitleri yüzünden bu ikilinin de futbol takımı üzerinde etkisi zayıflamış durumda. Teknik direktör Igor Tudor ise bu ortamda Sneijder ve Podolski gibi iki yıldızı ile gerginlik yaşıyor.



FutbolArena