Galatasaray'da Taktik Ağırlıklı İdman

Igor Tudor'un doğum günü kutlandı



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.



Antrenmanın daha sonraki bölümünde yediye üç top kapma ve pas çalışması yapılırken, devam eden kısımda orta ve sonuçlandırma üzerinde duruldu.



Bu çalışmanın ardından interval koşu yapan futbolcular, son bölümde ise 11'e 11 iki takım halinde taktik çalışmaların denendiği çift kale maç gerçekleştirdi.



Oyuncular, antrenman öncesinde, dün 39 yaşına giren teknik direktör Igor Tudor'un doğum gününü kutladı.



Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da ve saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.



İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)