Galatasaray'da Takım Karıştı!

Başakşehir maçında yedek kalan Podolski, de Jong ve Sneijder'in, "Tudor kumar oynadı ve kaybetti, şimdi bize ihtiyacı var. Ama bize sıradan futbolcu muamelesi yapması normal değil" dediği öğrenildi. Özellikle de Jong'un maç sonrası rejenerasyon idmanı tepkisi çok konuşulacak...



Cim Bom'da sular bir türlü durulmuyor... Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık yenilgi, Florya'da ortalığı karıştırdı. Özellikle teknik direktör İgor Tudor ve futbolcular arasında artık soğuk rüzgarlar esiyor. Son olarak, Başakşehir maçına kulübede başlayan Sneijder, de Jong ve Podolski'nin isyan bayrağını açtığı öğrenildi.



Kendi aralarında toplantı yapan tecrübeli yıldızların, "Hoca kumar oynadı ve kaybetti. Yanlış ata oynadı ve hayal kırıklığına uğradı, şimdi bize ihtiyacı var. Bu böyle gitmez. Biz her futbolcunun istediği gibi saygı bekliyoruz. Biz yıldızız, bize sıradan futbolcu muamelesi yapması normal değil. Bize hak ettiğimiz saygıyı göstersin, biz de her zaman olduğu gibi sahaya çıkıp formamızın hakkını verelim. Kenarda otururken takıma nasıl faydalı olabiliriz ki" diye dert yandığı bildirildi.



'Bu nasıl bir anlayış!'



Başakşehir maçı sonrası boş tribünlerin önünde rejenerasyon idmanı yapması istenen Nigel de Jong'un, bu duruma da ayrıca tepki gösterdiği ifade edildi. Hollandalı futbolcunun yakın çevresine, "Zaten beklenmedik ağır bir hezimete uğramışız. Maça da kenarda başlamışız. Moraller yerle bir olmuş. Kendi sahamızda olsak ve kazansak tamam. Ama bu nasıl bir anlayış. 'Sabah antrenman var' dese ve herkesi Florya'ya çağırsa sorun olmazdı. Ama bu mantıkla bu iş olmaz" dediği kaydedildi.



Kaynak: Fanatik