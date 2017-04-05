Galatasaray'da Sürpriz Transfer Zirvesi

2017-18 sezonunun kadrosunu kurmak adına kollarını sıvayan Galatasaray'da, Teknik Direktör Igor Tudor ile Futbol Direktörü Cenk Ergün bir araya geldi. Hırvat teknik adam henüz transferini istediği bir oyuncu ismi belirtmeyip genel olarak alınması gereken oyuncu profilini anlattı.



Tudor, fizik gücü yüksek bir takım kurmak istediğini belirtip Cenk Ergün'e, "Bana fizikli, güçlü, disiplinli futbolcular gerekli. Alacağımız her futbolcu ismi ne olursa olsun önce bu kriterlere uymalı. Mücadele gücü yüksek, sahada savaşan, sağlam bir Galatasaray takımı oluşturacağım. Sorunlu yada disiplin konusunda problemi olan futbolcu da istemiyorum. Takım bütünlüğünü bozmayacak, karakterli futbolcuların olması da benim için çok önemli. Kadrodaki oyuncu sayımızda çok fazla olmamalı. 23-24 kişilik bir futbolcu kadrosu benim için yeterlidir. Antrenmanda kenarda oturan adam istemiyorum" dedi.