Galatasaray'da Süper Ligden Flaş Transfer Hamlesi!

Güney ekibi, kiralık oynayan Salih Dursun'u bonservisi ile almayı talep, Cim Bom cephesi ise Fenerbahçe'nin de takipte olduğu sol bek Sakıb Aytaç'ı istedi.



Resmi transfer sezonu yaklaştıkça, kulüpler arasındaki pazarlıklar da hız kazanmaya başlıyor. Galatasaray ile Antalyaspor arasında da şimdiden takas pazarlığı başlamış durumda.



Masada ismi olan oyuncular ise Salih Dursun ile Sakıb Aytaç. İki kulüp arasında pazarlıkların başlamasına neden olan ilk hamle Antalya cephesinden geldi. Kırmızı-Beyazlılar, kiralık olarak kadrolarında bulunan Salih Dursun'un bonservisi ile almak istediğini Galatasaray'a iletti. Cim Bom ise farklı bir teklifle geri dönüş yaptı.



Galatasaray'ın transferden sorumlu profesyonelleri, Salih Dursun'u bonservisi ile verebileceklerini ileterek, Antalyaspor'un 25 yaşındaki sol beki Sakıb Aytaç'ı istedi. Güney ekibi, bu takas için bir miktar daha para talep edebileceklerini iletti. Galatasaray kanadı ise "Rakamı netleştirin" diyerek Antalya'ya geri dönüş yaptı.



(Fanatik)