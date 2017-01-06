Galatasaray'da Son Aday Karim Rekik...

Vitor Hugo ismi üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi...Nigel de Jong'un menajeri Rodger Linse, Galatasaray'ın stoper transferi için 5 milyon Euro'luk bir bütçesi olması durumunda kendilerine Marsilya'dan Karim Rekik'i getirebileceğini iletti.

22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun düzenli forma giyemediği için Marsilya'dan ayrılmak istediğini Fransız ekibini aldığı rakama Rekik'i satmaya ikna edebileceğini iletti.



Jan Olde Riekerink'in de Rekik ismine sıcak baktığı yönetimin ise bu ismi öncelikle kiralama yoluna gidebileceklerini Linse'ye ilettikleri öğrenildi.



KARİM REKİK KİMDİR?



22 yaşındaki Karim Rekik, 2011 yılında Feyenoord altyapısından Manchester altyapısına geçti. Daha sonra Manchester City kendisini başka takımlara kiraladı. Portsmouth, Blackburn ve PSV'de kiralık oynadı.

2015 yılında Karim Rekik, 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Stoper oynayan Karim Rekik bu sezon 10 maça çıktı ve hiç kart görmedi.





Kaynak: Fotospor