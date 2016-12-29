Galatasaray Kulübü, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ayrıca İzlandalı oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1,18 milyon euro yerine 400 bin euro tazminat ödeneceği ifade edildi.
İSTANBUL / DHA
Galatasaray'da Sigthorsson ile Yollar Ayrıldı
Galatasaray Kulübü, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.
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