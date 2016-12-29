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Galatasaray'da Sigthorsson ile Yollar Ayrıldı

Galatasaray'da Sigthorsson ile Yollar Ayrıldı

Galatasaray Kulübü, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Galatasaray'da Sigthorsson ile Yollar Ayrıldı

Galatasaray Kulübü, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ayrıca İzlandalı oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1,18 milyon euro yerine 400 bin euro tazminat ödeneceği ifade edildi.

İSTANBUL / DHA

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