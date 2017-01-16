Galatasaray'da Semih Kaya Şoku

Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'nın sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.



Galatasaray'da forma giyen tecrübeli defans oyuncusu Semih Kaya'nın Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası yapılan tetkikleri sonucu sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma olduğu belirtildi.



Galatasaraylı oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadelesi olan Elazığspor maçı kadrosunda yer almayacağı bildirilirken, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasına kadar durumunun kontrol edileceği, maç öncesi son testlerinin yapılarak Kardemir Karabükspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.



Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



"Futbolcularımızdan Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrasında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL