Galatasaray'da Semih Kaya'nın Sakatlığı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Semih Kaya'nın, sağ üst adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi.

Galatasaray'da Semih Kaya'nın Sakatlığı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Semih Kaya'nın, sağ üst adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine başlanan Semih'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Savunma oyuncusunun, Süper Lig'de 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı kaydedildi.

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