Galatasaray'da Sakatlık Şoku!

Son haftalarda Tudor'un savunmada banko isimlerden biri olan Semih Kaya'nın adalesinde hafir sertleşme ve ağrıları oluştu.



Fedakarlık yaparak sahada olabileceğini söylese de Sağlık Kurulu ile Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yaptığı toplantı sonrasında Semih Kaya'yı, Bursaspor maçının kadrosundan çıkarma kararı aldı.



Tudor, Semih Kaya'ya kadroya almazken yarınki mücadelede stoperde Chedjou-Hakan Balta ikilisinden birine yer verecek.