Galatasaray'da Sakat Oyuncular İçin Açıklama! Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş

FutbolArena - Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı takımın bugünkü antrenman sırasında açıklamalarda bulundu.



Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'ün son durumları hakkında bilgi veren Yener İnce, "Oyuncuların tamamı sahaya çıkabilir fakat oynamaları kondisyonlarına bağlı. Tolga takımla çalışıyor ancak bunun dışında takımdan ayrı kondisyon da çalışacak.



Sinan Gümüş temposunu yükseltmek adına kondisyon çalıştı. Serdar Aziz'e özel bir dizlik taktık. 2 hafta sonra çıkaracağız ve şu anda durumu beklediğimizden daha iyi" dedi.



Tolga Ciğerci, Akhisar Belediyespor maçında oynayacak mı? Tolga Ciğerci'nin tedavisi 1 hafta önce tamamlandı ve takımın temposuna ulaşmak adına özel kondisyoner eşliğinde çalışmalar yapıyor.



Tolga, daha önceki haftalarda da iğne ile oynayabilirdi. Ancak Teknik Direktör Riekerink bu bölgede de Jong-Selçuk ikilisinin performanslarını da yeterli görüp Tolga'yı riske atmak istemedi. Tolga Ciğerci'nin tam anlamı ile düzelip tedavisi bittikten sonra takıma katılmasını istedi. Aynı zamanda Tolga'nın Almanya'daki sakatlık geçmişi ve kariyerinde her sezon ortalama 10 maça çıkan oyuncudan ligin 2. yarısında tam randıman almak adına düzelmeden iğne ile oynamasına izin verilmedi.



Kısaca tedavisi sona eren Tolga Ciğerci, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink görev verirse Akhisar Belediyespor maçında forma giyebilir. İlk 18 kişilik kadroda yer alması beklenen Tolga'nın Akhisar maçına kulübede başlaması ve gurbetçi oyuncunun maç eksikliği nedeni ile Riekerink'in bu maçta da performansı çok tartışılan Josue'ye görev vermesi bekleniyor.