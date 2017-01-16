Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu, Yeni Sözleşme Bekliyor

Galatasaray'da Konyaspor maçını kazandıran golü atan Sabri Sarıoğlu, yeni sözleşme için yönetimden haber bekliyor.

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu, Yeni Sözleşme Bekliyor

Bruma ve Yasin'in cezalı olduğu Atiker Konyaspor deplasmanında sağ açıkta başlayan Sabri Sarıoğlu görevini yaptı ve attığı kritik golle G.Saray'ın Konya'da kazanmasını sağladı. Lig başlamadan önce 1 milyon 250 bin Euro'ya 1 yıllığına imza atan Sabri yeni sözleşme için yönetimden de haber bekliyor.

10 FUTBOLCUYU SİLDİ ATTI

G.Saray A Takımına geldiği 2002-2003 sezonundan beri 10 oyuncuyla girdiği rekabeti kazanan kaptan, Serkan Kurtuluş, Salih Dursun, Veysel Sarı, Tarık Çamdal, Martin Linnes ve Luis Cavanda gibi isimlerden formayı almayı başardı.

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