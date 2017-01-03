Galatasaray'da Rota Denayer...

Savunmanın göbeğine en az iki takviye yapmak isteyen, bu doğrultuda Ahmet Çalık'la anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, bir de yabancı stoper almayı planlıyor.

Gündemine birçok ismi alan Sarı-Kırmızılılar, şimdi de eski oyuncusu Jason Denayer'i takip ediyor. Sezon başında yeniden gündeme gelmesine rağmen, kulübü Manchester City'nin son anda Sunderland'e kiralık verdiği Belçikalı futbolcu, yeni takımında ön libero bölgesinde görev yapıyor.

Ancak ligdeki son maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan 21 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Galatasaray Yönetimi, Denayer hakkında hem sakatlık hem de transfer uygunluğu araştırması yapacak.

HEM KALİTE HEM YATIRIM



Denayer'in Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği biliniyor. Yönetim de hem gelir gelmez formayı giyebilecek kalitede hem de geleceğe dönük yatırım özelliği taşıyan isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Bu amaç doğrultusunda Sunderland'in Denayer'i serbest bırakması, Galatasaray'ın da satın alma opsiyonuyla beraber genç oyuncuyu kiralaması hedefleniyor.

Kaynak: Fanatik