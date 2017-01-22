Galatasaray'da Riekerink'ten Radikal Karar

FutbolArena Özel - Galatasaray'ın, Karabükspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta cezalı olan Sneijder'in yerine ilk 11'de başlayan Josue sınıfta kaldı ve yedek kulübesine gönderilmesi kararı alındı



Galatasaray'dan Josue kararı



Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in, Karabükspor karşısında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.



82 dakika sahada kalan ve yanlış tercihleri, pas hataları nedeniyle Galatasaray taraftarının sosyal medyada tepki gösterdiği Josue sınıfta kaldı.



Karabüskpor maçının ardından özellikle Riekerink'in yardımcısı Ayhan Akman, Josue ile takım otobüsüne binmeden önce konuşup Portekizli oyuncunun yanlışlarını anlattı.



Sınıfı geçemeyen Josue'nin Akhisar Belediyespor maçından itibaren yedek kulübesine çekilmesi kararı alındı



RIEKERINK KÖTÜ OYNAMADI DEMİŞTİ AMA...



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Karabükspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Josue'nin performansıyla ilgili gelen soruya, "Kötü oynadığını düşünmüyorum. Onu biz daha aktif kullanmalıydık." diye yanıt vermişti.



Öte yandan sezon başında Galatasaray'a kiralanan fakat ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan ve oynadığı maçlarda da bekleneni veremeyen Josue'nin Galatasaray'da mutsuz olduğu, takımdan ayrılmak istediği de gelen haberlera rasında.