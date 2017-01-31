Galatasaray'da Riekerink'in Kredisi Arttı!

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Karabük karşısında alınan yenilgi sonrasında Galatasaray yönetimi Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'i ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Vatan Gazetesinde yer alan habere göre yönetimin kendisine olan sert eleştirilere yeni transferlerin Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'in kadroya katılması ile birlikte artık kadroda daha rahat hamleler yapabileceğini rekabet nedeni ile oyuncuların performansının artacağının altını çizerek yanıt verdi.



RODRİGUES BRUMA VE YASİNİ ATEŞLEYECEK



Riekerink Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmede Garry Rodrigue'in takıma katılması ile birlikte son dönemlerde form durumu düşen Bruma ve Yasin'in performanslarının artacağını ve üç oyuncunun sağ ve sol kanatlarda forma giyebilmeleri kendilerine büyük avantaj sağlayacağının altını çizdi.



Yapılan görüşme sonucunda Galatasaray yönetimi Riekerink'in sözleri üzerine Akhisar Belediyespor karşılaşmasını beklemeye geçti. Akhisar Belediyespor karşısında alınan 6-0'lık farklı galibiyetin yanı sıra Riekerink'in bahsettiği detayların sahada gerçekleşmesi üzerine Hollandalı çalıştırıcının kredisi arttı.