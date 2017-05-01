Galatasaray'da Parola: 18

Selçuk ve Sneijder, takımla toplantı yaptı ve parola belli oldu: 18 puan!



Trabzonspor'un bir puan önünde bir maç eksiğiyle yer alan Galatasaray, Avrupa biletini riske atmak istemiyor ve ligi ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor. Başakşehir ve Fenerbahçe yenilgilerini telafi etmek isteyen sarı-kırmızılıların Bursa'da kazanmaktan başka çaresi yok. Derbinin ardından Florya'da futbolcularla toplantı yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son 6 maçta 16 puanı hedef olarak gösterdi.



FLORYA'DA SON TOPLANTI!



Özbek ligin ilk yarısında 12-17'nci haftalar arasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan takımdan aynı performansı tekrarlamalarını bekliyor. Dün sabah tesislerde son taktik çalışmasını yapan Galatasaray'da Bursa yolculuğu öncesi futbolcular kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. Selçuk İnan ve Wesley Sneijder takım arkadaşlarını son 6 maçta 18 puan toplamaları için motive etti.



'TRANSFERİ KARDEŞİM YAPMIYOR!'



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TT Arena'da kendisini Mali Kongre'de eleştiren kulüp üyeleriyle toplantı yaptı. Futbol şubesi için özeleştiri yapan başkan Özbek, "Futbolda başarılı olamadık. Transferlerde hatalar yaptık. Bu sezon aynı hataları tekrarlamayacağız" derken kardeşi Mehmet Özbek için ise, "Transferleri Mehmet Özbek'in yaptığı algısı doğru değil. Futbol direktörümüz Cenk Ergün oluşturulan transfer listesindeki futbolcular için görüşmeleri yapıyor. Mehmet Özbek sadece para konusu devreye girdiğinde sürece katılıyor" diye konuştu.