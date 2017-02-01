Galatasaray'da Muslera Zirvesi!

FutbolArena Özel - Sarı kırmızılılarda bu sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası maçında eldivenleri Cenk Gönen değil, Fernando Muslera giymesi gündeme geldi.



CENK GÖNEN Mİ OYNAYACAK?



Cenk Gönen'in Ziraat Türkiye Kupasında 7 maçta kalesinde 10 gol görmesi ve rakibinde lider Başakşehir olması üzerine Muslera'ya görev verilme ihtimalinin bu kez daha güçlü olduğu ortaya çıktı



Galatasaray yönetiminin de yarı final biletini belirleyecek maçta Muslera'nın kalede olmasını istediği ortaya çıktı