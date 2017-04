Galatasaray'da Moral Yemeği

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor ve futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşması öncesi moral yemeği yedi.



Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre, başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve tüm çalışanların yer aldığı bir yemek organize edildi. Yemek sonrası futbolcular bir araya gelerek, galibiyet sözü verdi.



Yemek sırasında GSTV'ye açıklamada bulunan Dursun Özbek, 23 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçta oyunculara iyi şanslar dileyerek, "İyi skorla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Allah muvaffak etsin." dedi.



Takım kaptanı Selçuk İnan, Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek, "Tüm ülkenin beklediği bir maç. İyi hazırlanıp, iyi çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ise her zaman birbirlerine destek veren bir grup olduklarını vurgulayarak, şu görüşleri aktardı:



"Önemli bir maçımız var. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Derbilerin havası farklı olur. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İlk dakikadan son ana kadar onların desteğini hissetmek istiyoruz. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz."



Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu da Fenerbahçe maçlarının her zaman heyecanlı ve rekabet dolu geçtiğini belirterek, şunları söyledi:



"Amacımız taraftarımızın coşkulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Böyle yemekler aile bütünlüğünü perçinliyor. Zaten bunu tesiste ve dışarıda yapıyoruz."



Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlandıklarını kaydeden Bruma, "Taraftar bizim olmazsa olmazımız. Pazar günü onların vereceği destekle umarım kazanırız." diye konuştu.



Galatasaray formasıyla ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak Ahmet Çalık ise "Bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız. Derbiler her zaman farklı oluyor. Önceden televizyondan izliyordum, şimdi bu anlara tanıklık edeceğim." ifadelerini kullandı.