Galatasaray'da Mali Sıkıntı Büyüdü

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da mali sorunlar yönetimin canını sıkıyor. Sarı kırmızılı idarecilerin, son dönemde futbolcuların ve kulüp personellerinin maaşlarını ödemekte sıkınrı yaşadığı ileri sürüldü.



Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, 22 Ekim'de Genel Kurul'dan Riva ve Florya arazilerinin satışı için yetkiyi alsa da bankalar 1 milyar 623 milyon TL borcu olan sarıkırmızılı kulübe kredi vermeye yanaşmıyor.



Futbolculara 29 Aralık tarihli verilen senetler hala ödenemedi ve futbol takımına toplum borcun 15 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenildi.



PERSONEL MAAŞLARI DA ÖDENMEDİ



Kulüp personelinin de Ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen maaşlarını alamadığı ortaya çıktı. Riva'dan Galatasaray'ın kasasına 2019'dan itibaren para girecek. Florya'dan ise bu yıl altyapı çalışmasının yapılacağı projenin yüzde 30 satışı sayesinde 60 milyon Dolar gelir bekleniyor. Emlak Konut GYO ile imzalanan ek protokolde Galatasaray'ın bu işbirliği sayesinde minimum 500 milyon TL kazanacağı sözleşmede yazılı olarak açıklanmıştı.