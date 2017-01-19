Galatasaray'da Mali Kriz Büyüyor

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılırken yönetimin, maaşları ödeme konusunda sıkıntı yaşadığı öğrenildi.



Sarı kırmızılı yönetimin, kulüpte çalışan personellerin maaşlarını ilk kez bu kadar fazla geciktirdiği ve ödeme yapamadığı bildirildi.



SELÇUK İNAN'IN 10 AYLIK ALACAĞI VAR



Kulüpte çalışan personellere maaşlarını ödemekte zorlanan sarı kırmızılı yönetimin, futbol takımında da özellikle yerli futbolcuların maaşlarını geciktirdiği öğrenildi. Yerli futbolculara 29 Aralık tarihi için söz veren yönetimin, bankalardan kredi alamadığı için bu tarihte de ödeme yapamadığı ortaya çıktı. Kaptan Selçuk İnan'ın 10 aylık alacağının olduğu öğrenildi.



Yabancı futbolcuların ise maaşlarının 1 aylık gecikmelerle ödendiği bilgisine ulaşıldı.