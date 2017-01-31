Galatasaray'da Kupa Mesaisi Başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas egzersizleri gerçekleştirildi. Antrenmanın daha sonraki bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 10'ar kişilik iki takıma ayrılan oyuncular, altıya altı dar alanda çift kale maç yaptı.



Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL