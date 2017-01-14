Galatasaray'da Konya Öncesi Kart Alarmı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takımda Wesley Sneijder ve Nigel de Jong sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Hollandalı iki futbolcu da Atiker Konyaspor maçında kart görmeleri halinde 18. haftada oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.



Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan Yasin Öztekin ve Bruma ile birlikte Aurelien Chedjou, Tolga Ciğerci ve Pedro Cavanda Konyaspor maçında oynayamayacaklar.