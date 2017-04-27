Galatasaray'da Kararını Verdi: Gönderilecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ligde tüm umutlarını yitirirken, yönetim gelecek sezon çalışmalarına başladı.



Nigel de Jong, Galatasaray'dan ayrılacak mı?



Galatasaray yönetimi, Hollandalı futbolcu ile yollarını ayırmak için vakit kaybetmeden masaya oturacak. Sezon başında transferin son gününde 2 yıllık kontrat yapılan de Jong'un performansı yeterli görülmezken Galatasaray yönetimi, Hollandalı ile yollarını ayırma kararı aldı.



Sarı kırmızılı idareciler, yeni sezon planlaması adına vakit kaybetmemek adına ligin son haftasında Hollandalı yıldız ve menajeri ile masaya oturacak. 1 yıl daha Galatasaray ile kontratı olan de Jong ile görüşülüp herhangi bir bedel ödemeyip zarar etmeden yolların dostça ayrılması için görüşülecek.



Nigel de Jong'un Galatasaray performansı



Geçtiğimiz sezon MLS ekiplerinden Los Angeles forması giyen ve sezon başında Galatasaray'a bonservis bedeli olmadan katılan Nigel de Jong, Sarı Kırmızılı ekip ile 22 karşılaşmada görev alırken bir gol üretme başarısı gösterdi. FutbolArena