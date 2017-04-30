Galatasaray'da İsyan Var

Galatasaray'da bu sezon alınan başarısız sonuçlar taraftarı isyan noktasına getirdi. Sarı- kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yönetimi ve takımı protesto etti.



Sosyal medyadan organize olan topluluk, Florya Metin Oktay Tesisleri önüne geldi. Yaklaşık 200 kişilik grup, başkan Dursun Özbek aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Sarı-kırmızılı oyuncuları da protesto eden taraftarlar daha sonra tesislerden olaysız şekilde ayrıldı.



Taraftarların protestosu sırasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde herhangi bir oyuncu bulunmuyordu. Galatasaray kafilesi Bursaspor maçı için Bursa'ya hareket etmişti.