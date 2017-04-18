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Galatasaray'da İsyan! Sabri Bombayı Patlattı
Galatasaray'da Igor Tudor'un gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Sabri Sarıoğlu, eski takım arkadaşı, şimdiki hocası Ayhan Akman'la dertleşti.
18 Nisan 2017 Salı 22:05
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Kaynak:
Sporvadisi.com
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