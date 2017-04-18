Galatasaray'da İsyan! Sabri Bombayı Patlattı

Galatasaray'da Igor Tudor'un gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Sabri Sarıoğlu, eski takım arkadaşı, şimdiki hocası Ayhan Akman'la dertleşti.

Galatasaray'da İsyan! Sabri Bombayı Patlattı
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