Galatasaray'da İmbula İddiası!

Nigel de Jong'u istemeyen Igor Tudor'un ön libero için sarı-kırmızılı yönetime, Giannelli Imbula'yı önerdiği iddia edildi. Guingamp'ta parlayan Fransız oyuncu son dönem hızlı bir transfer trafiği yaşadı. 2014'te önce 7.5 milyon euro'ya Marsilya'ya, 2015'te 20 milyon euro'ya Porto'ya, oradan da 2016 başında 24 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye geçti. Ancak Imbula, Ada'da inişe geçti.



MENAJERİ İLE TEMAS KURULDU



Yarım sezonda 14 maçta 2 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 15 karşılaşmada gol+asist üretemedi. Fotomaç'ın haberine göre sarı- kırmızılılar, piyasası 15 milyon euro olan Imbula'yı kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Tudor'un menajeri Seric'in görüştüğü İmbula'nın menajeri Ndangi'ye oyuncunun ücretini garanti ettiği, Stoke'a da teklif yapılacağı belirtildi.



KUPALARDA OYNAMAK İSTİYOR



Marsilya ve Porto sonrası Stoke City'de aradığını bulamayan İmbula'nın sürekli oynayabileceği ve tekrar Avrupa kupalarında forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle G.Saray'ın kiralama teklifine olumlu bakabileceği vurgulandı.



TALİSCA'YI ANDIRIYOR



Fransa'da 4 kez U20, 7 kez U21 milli takımlarında görev alıp 1 gol atan Imbula, 1.86 boyunda. Sol ayaklı oyuncu, yüksek tekniği ve uzaktan attığı gollerle Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı andırıyor. Mücadele gücü ve top kapma özellikleri ise artısı. Yere sağlam basışı ve ara pasları ile tam bir maestro.