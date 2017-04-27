Galatasaray'da İkisinin Bileti Kesildi

Carole de satılacak



Galatasaray'da gözden çıkarılan futbolcular birer birer belli olmaya başladı. Hem ilk hem de ikinci yarıdaki Fenerbahçe maçlarında Şener'i durduramayan Carole için sezon sonunda gelecek tüm teklifler değerlendirmeye alınacak. Fransız sol bek ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Linnes'e iyi teklif gelirse...



Cim Bom'daki geleceği belirsiz isimlerden biri de Martin Linnes. Mustafa Denizli döneminde Molde'den 2.5 milyon Euro'ya alınan Norveçli futbolcu bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Genç futbolcuya sezon sonunda iyi bir teklif gelirse, gitmesine izin verileceği öne sürüldü.



Kaynak: Fanatik