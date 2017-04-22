Galatasaray'da Hedef Cristian Ansaldi

Buna göre sarı kırmızılı ekip bek pozisyonu için iki ismi gözüne kestirdi. Bu sezon başında Torino'nun Roma'ya kiraladığı sağ bek Bruno Peres ile Inter'in Arjantinli sol beki Cristian Ansaldi'nin Galatasaray'ın radarında oldukları belirtiliyor. İki isim ters kanatlarda da forma giyebiliyor.



Bir başka iddia ise orta sahayla ilgili. Sol kanat ve orta sahanın ortasında oynayabilen Diego Laxalt'ın Galatasaray'ın gündemindeki bir başka isim olduğu kaydedildi.



Genoa forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı bu sezon 31 maçta 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.Galatasaray



Kaynak: Ajansspor