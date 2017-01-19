Galatasaray'da Fernando Muslera Kampanyası

FutbolArena - Galatasaray'da başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın ürünlerinde indirime gidildi. İnternet üzerindeki satışlarda yapılan kampanyada, Muslera koleksiyonundan 2. ürün alanlara yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.



Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Divan Kurulu bugün bir araya gelecek, başkan Dursun Özbek üyelere son bir aylık çalışmaları anlatacak. Gayrettepe Dedeman Oteli'nde saat 13.30'da başlayacak toplantıda, yine Riva-Florya projesinin gündeme gelmesi bekleniyor.



GALATASARAY'A KARGO SPONSORU



Cim-Bom'un kargo sponsorluğunu Sürat Kargo üstlenecek. Sponsorluk sözleşmesi bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek törenle yapılacak. Galatasaray adına mağazacılık direktörü Ali Öğüdücü'nün katılacağı basın toplantısı sonrasında sponsorluk anlaşmasına imzalar atılacak.