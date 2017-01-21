Galatasaray?da Fenerbahçe Derbisinden Beri İlk

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Karabükspor'a 2-1 kaybederek, 6 maç aradan sonra mağlubiyet yüzü gören Galatasaray istatistiklerde de sınıfta kaldı.



Galatasaray'ın en çok isabetli şut çektiği maç



Maçta bulduğu tek isabetli şuttan skor üreten Cimbom, Fenerbahçe derbisinden beri en kötü performansını sergiledi.



En son Fenerbahçe maçında 90 dakikada 1 kez rakip çerçeveyi bulan sarı-kırmızılılar, 6 maç aradan sonra aynı durumu Karabükspor deplasmanında da yaşadı ve yine kaybetti.



Galatasaray'ın bu sezon 18 hafta rakip kalelere maçlara göre çektiği isabetli şut sayıları şöyle;



1.Hafta (Karabükspor / 5)



2.Hafta (Akhisarspor / 9)



3.Hafta ( Kayserispor / 4)



4.Hafta (Rizespor / 6)



5.Hafta (Beşiktaş / 7)



6.Hafta (Antalyaspor / 5)



7.Hafta (Gençlerbirliği / 5)



8.Hafta (Trabzonspor / 4)



9.Hafta (Adanaspor / 5)



10.Hafta (Başakşehirspor / 5)



11.Hafta (Fenerbahçe / 1)



12.Hafta (Bursaspor / 7)



13.Hafta (Kasımpaşa / 5)



14.Hafta (Gaziantepspor / 15)



15.Hafta (Osmanlıspor / 3)



16.Hafta (Alanyaspor / 10)



17.Hafta (Konyaspor / 6)



18.Hafta (Karabükspor / 1)