Galatasaray'da Famara ve Konate Opearasyonu

Şampiyonluk yarışına erken havlu atan, ardından Şampiyonlar Ligi şansını da mucizelere bırakan Galatasaray, önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için harekete geçti.



Sportif direktörlüğe terfi edecek olan Cenk Ergün ile Başkan'ın kardeşi Mehmet Özbek milli arada Tudor'la toplantı yaptı ve listedeki iki isim için çalışmalar başladı. Cenk Ergün'ün 4-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından apar topar yurt dışına gittiği ortaya çıktı. Aslan'ın iki forvet, Famara Diedhiou ve Moussa Konate'nin transferi için girişimde bulunduğu öğrenildi. İsviçre kulübü Sion ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Konate, 1993 doğumlu ve bu sezon 30 maçta 12 gol attı.



Fransa'nın Angers takımında top koşturan, 24 yaşındaki 1.93'lük kule Famara ise 29 maçta, 9 gol kaydetti ve kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi var.



Kaynak: Sabah