Galatasaray'da Eray İşcan'ın Sağlık Durumu

Galatasaraylı kaleci Eray İşcan'ın üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.



Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol takımının Antalya'daki kamp çalışmaları kapsamında dün akşamki antrenmanda ağrı hisseden Eray'ın üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.



Sarı-kırmızılı ekipte, sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın yanı sıra sol dizinde menisküs yırtığı bulunan Cenk Gönen de ameliyat edilmişti. Galatasaray teknik heyeti, Eray İşcan'ın sakatlığının ardından 19 yaş altı takımının kalesini koruyan 1997 doğumlu Ahmet Gül'ün de Belek'teki kampa dahil edilmesine karar vermişti.