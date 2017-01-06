Galatasaray Kulübünün yarın yapılması gereken olağanüstü divan kurulu toplantısı ertelendi.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Divan Kurulu'nun 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hava muhalefetinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı Ertelendi
Galatasaray Kulübünün yarın yapılması gereken olağanüstü divan kurulu toplantısı ertelendi.
Galatasaray Kulübünün yarın yapılması gereken olağanüstü divan kurulu toplantısı ertelendi.
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